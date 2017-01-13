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Nations Cup Fixtures

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Nations Cup Fixtures

The 31st edition Africa Cup of Nations gets underway on the 14th of January in Gabon. Will the Elephants roar again? An eye on the Tournament  fixtures:

GROUP A 

Jan 14 (Libreville): Gabon v Guinea Bissau

Jan 14 (Libreville): Burkina Faso v Cameroon

Jan 18 (Libreville): Gabon v Burkina Faso

Jan 18 (Libreville): Cameroon v Guinea Bissau

Jan 22 (Franceville): Burkina Faso v Guinea Bissau

Jan 22 (Franceville): Gabon v Cameroon

 

GROUP B

Jan 15 (Franceville): Algeria v Zimbabwe

Jan 15 (Franceville): Senegal v Tunisia

Jan 19 (Franceville): Algeria v Tunisia

Jan 19 (Franceville): Senegal v Zimbabwe

Jan 23 (Franceville): Algeria v Senegal

Jan 23 (Libreville): Tunisia v Zimbabwe

 

GROUP C

Jan 16 (Oyem): Côte d’Ivoire v Togo

Jan 16 (Oyem): DR Congo v Morocco

Jan 20 (Oyem): DR Congo v Côte d’Ivoire 

Jan 20 (Oyem): Morocco v Togo

Jan 24 (Port Gentil): DR Congo v Togo

Jan 20 (Oyem): Côte d’Ivoire v Morocco

 

GROUP D

Jan 17 (Port Gentil): Ghana v Uganda

Jan 17 (Port Gentil): Egypt v Mali

Jan 21 (Port Gentil): Ghana v Mali

Jan 21 (Port Gentil): Egypt v Uganda

Jan 25 (Port Gentil): Egypt v Ghana

Jan 25 (Oyem): Mali v Uganda

 

QUARTER-FINALS

Jan 28 (Libreville): Winner A v Runner-up B

Jan 28 (Franceville): Winner B v Runner-up A 

Jan 29 (Oyem): Winner C v Runner-up D

Jan 29 (Port Gentil): Winner D v Runner-up C

 

SEMI-FINALS

Feb 1 (Libreville): Winner Libreville v Winner Port Gentil

Feb 2 (Franceville): Winner Franceville v Winner Oyem

 

THIRD PLACE PLAY-OFF

Feb 4 (Port Gentil)

 

FINAL

Feb 5 (Libreville)

 

 

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Written by New African Magazine

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