Nations Cup Fixtures

The 31st edition Africa Cup of Nations gets underway on the 14th of January in Gabon. Will the Elephants roar again? An eye on the Tournament fixtures:
GROUP A
Jan 14 (Libreville): Gabon v Guinea Bissau
Jan 14 (Libreville): Burkina Faso v Cameroon
Jan 18 (Libreville): Gabon v Burkina Faso
Jan 18 (Libreville): Cameroon v Guinea Bissau
Jan 22 (Franceville): Burkina Faso v Guinea Bissau
Jan 22 (Franceville): Gabon v Cameroon
GROUP B
Jan 15 (Franceville): Algeria v Zimbabwe
Jan 15 (Franceville): Senegal v Tunisia
Jan 19 (Franceville): Algeria v Tunisia
Jan 19 (Franceville): Senegal v Zimbabwe
Jan 23 (Franceville): Algeria v Senegal
Jan 23 (Libreville): Tunisia v Zimbabwe
GROUP C
Jan 16 (Oyem): Côte d’Ivoire v Togo
Jan 16 (Oyem): DR Congo v Morocco
Jan 20 (Oyem): DR Congo v Côte d’Ivoire
Jan 20 (Oyem): Morocco v Togo
Jan 24 (Port Gentil): DR Congo v Togo
Jan 20 (Oyem): Côte d’Ivoire v Morocco
GROUP D
Jan 17 (Port Gentil): Ghana v Uganda
Jan 17 (Port Gentil): Egypt v Mali
Jan 21 (Port Gentil): Ghana v Mali
Jan 21 (Port Gentil): Egypt v Uganda
Jan 25 (Port Gentil): Egypt v Ghana
Jan 25 (Oyem): Mali v Uganda
QUARTER-FINALS
Jan 28 (Libreville): Winner A v Runner-up B
Jan 28 (Franceville): Winner B v Runner-up A
Jan 29 (Oyem): Winner C v Runner-up D
Jan 29 (Port Gentil): Winner D v Runner-up C
SEMI-FINALS
Feb 1 (Libreville): Winner Libreville v Winner Port Gentil
Feb 2 (Franceville): Winner Franceville v Winner Oyem
THIRD PLACE PLAY-OFF
Feb 4 (Port Gentil)
FINAL
Feb 5 (Libreville)